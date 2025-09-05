Roma Femminile, Rossettini: "Grande disponibilità da tutte. Non vedo l'ora di sentire l'inno al Tre Fontane" (VIDEO)

Domani la Roma Femminile ospiterà al Tre Fontane il Milan e, alla vigilia della sfida, il tecnico Luca Rossettini ha parlato ai microfoni del canale del club: "La stiamo vivendo bene, con il lavoro e con il massimo dell'impegno in tutte le sedute di allenamento. Le ragazze stanno dimostrando grandissima disponibilità e i risultati che stanno venendo ci stanno dando forza nel lavoro".

La Roma ha giocato due partite ufficiali in Europa, mentre alcune squadre come il Milan non impegnate in Europa hanno riposato. In questa fase della stagione può rappresentare un vantaggio?

"Per noi è una grande opportunità per dare minuti e spazio a tutte le componenti della rosa. La rosa è ampia e di valore, questo mi permette di fare sempre scelte adeguate e importanti per ogni partita. Per noi è un vantaggio, perché tutte le ragazze mettono minuti nelle gambe e possono provare a fare quello che facciamo durante la settimana in una partita vera".

Sarà la sua prima volta al Tre Fontane, come la immagina?

"Non mi voglio fare troppe idee, mi voglio godere il momento. Sicuramente mi emozionerà sentire per la prima volta l'inno nel nostro campo e non vedo l'ora".