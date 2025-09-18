Roma Femminile, Rossettini: "Fatta un'impresa" - Bergamaschi: "Volevamo prenderci la rivincita"

Ribalto il risultato contro lo Sporting in Champions League, la Roma Femminile accede alla fase campionato della competizione. Dopo il 2-0 alle portoghese il tecnico Luca Rossettini ha parlato ai canali del club:

Il risultato che volevamo, ma soprattutto la qualificazione.

"Le ragazze sono state straordinarie, hanno fatto una prestazione incredibile, nel complesso delle due partite hanno dimostrato di volerla conquistartela. Quello che è successo all'andata un pochino ci è servito, oggi abbiamo fatto una prestazione clamorosa con voglia, con coraggio, siamo dentro, questa è la soddisfazione più grande. Far parte della competizione era un nostro obiettivo, devo fare un grande complimento alle ragazze".

Cosa significa questa qualificazione?

"Significa aver raggiunto il primo grande obiettivo della stagione, poter andare a giocare con le migliori d'Europa. Significa tanto, ci tenevamo tantissimo, per come si era messa non era facile, dovevamo fare un'impresa, le ragazze l'hanno fatta, siamo felici".

Ora la semifinale di Women's Cup con il derby. Un periodo molto intenso.

"Ci penseremo da domani. Ora ci godiamo questo traguardo. Sono state due settimane particolari, abbiamo avuto degli impegni in mezzo, non è stato facile, però le ragazze hanno fatto al meglio ogni allenamento, arrivando qui con carattere e voglia. Ora ci godiamo questo obiettivo, da domani penseremo alla prossima".

A seguire anche le parole di Valentina Bergamaschi:

Il 2-0 è arrivato ed è arrivato grazie ad un tuo gol. Che soddisfazione è?

"Volevamo questa vittoria, volevamo anche prenderci la rivincita dopo la gara di andata dove non siamo state fortunate e ci siamo riuscite".

C'è stato un momento in cui avete capito di potercela fare?

"Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, ci siamo guardate in faccia, abbiamo capito di potercela fare, siamo molto felici di questo".

Ora servirà molta concentrazione, il prossimo impegno è il Derby in semifinale di Women's Cup.

"Iniziamo col botto con questa semifinale derby. Noi vogliamo arrivarci al meglio e giocarla come questa di oggi. Guardiamo partita dopo partita e vediamo l'obiettivo".

