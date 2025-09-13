Roma Femminile, Rossettini: "Col Sassuolo partita decisiva. Ci saranno alcuni cambi"

Domani scenderà in campo anche la Roma Femminile: la squadra di Luca Rossettini affronterà il Sassuolo in Serie A Women’s Cup al Tre Fontane alle 15,00. Queste le parole del tecnico alla vigilia:

Avete analizzato la gara di Champions contro lo Sporting CP, cosa è emerso e come ha ritrovato il gruppo?

"Abbiamo analizzato la partita di Champions e il gruppo è già mentalmente settato per il Sassuolo con la voglia anche di ribaltare il risultato a Lisbona. Ho visto gli sguardi giusti e la volontà di fare meglio".

Che gara si aspetta con il Sassuolo?

"È una partita decisiva, perché siamo entrambe nella condizione di poter passare il turno. È una squadra abile sulle transizioni, ha gamba, sarà una partita importante anche in vista di Lisbona, perché l’evoluzione della gara potrebbe essere simile".

Sta facendo girare molto le calciatrici, obiettivo è mantenere una condizione alta per tutte? Dobbiamo aspettarci cambi rispetto all’impegno di giovedì?

"Le rotazioni sono una necessità e un’opportunità per dosare bene le energie. Abbiamo tanti impegni da onorare e questo ci permette di tenere in condizione tutte le giocatrici. Sicuramente ci saranno dei cambi utili, come fatto finora, per provare a vincere la partita. Il nostro obiettivo è passare il turno anche in Women’s Cup".

