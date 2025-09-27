Juventus-Roma Femminile, Haavi: "Le partite contro le bianconere sono sempre difficili, ma abbiamo tanta voglia di vincere"

Alle ore 17:30 va in scena allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia l'attesissima partita tra Juventus e Roma, valida per la finale della prima edizione della Serie A Women's Cup. Poco prima del calcio d'inizio Emilie Haavi, attaccante della formazione giallorossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva.

HAAVI A SKY SPORT

Prima finale, primo trofeo della stagione. Voi avete iniziato molto bene questa annata. Come ci arrivate secondo voi? Sei una delle più esperte anche del gruppo.

«Essere in finale era il nostro obiettivo. Abbiamo ritrovato un po' il ritmo nelle ultime partite. Abbiamo fatto una bella partita contro la Lazio, che ci ha dato fiducia. Siamo molto cariche e pronte per oggi».

C'è un po' di rivalsa per la finale di Como?

«Sì. Ho proprio pensato a quel giorno per darmi un po' di motivazione in più. Sappiamo che le partite contro la Juve sono sempre difficili, ma abbiamo tanta voglia di vincere oggi e conquistare il primo trofeo stagionale».