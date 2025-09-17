FOTO - Verso la sfida con lo Sporting: la Roma Femminile vola a Lisbona

La Roma Femminile è in viaggio verso Lisbona, dove domani affronterà lo Sporting CP nella gara d'andata del secondo e ultimo turno di qualificazione alla Women's Champions League. A documentare la partenza è stato lo stesso club, che attraverso i propri canali social ha condiviso le foto della squadra in aeroporto, pronta per l'imbarco.

Per le ragazze di Rossettini si tratta di un appuntamento fondamentale: in palio c'è l'accesso alla fase a campionato della massima competizione europea.