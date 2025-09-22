Femminile, Rossettini: "Il derby si vince col carattere. Servirà la nostra miglior condizione fisica e mentale" (VIDEO)

Vigilia di derby per la Roma Femminile di Luca Rossettini, che si prepara ad affrontare la Lazio nella semifinale di coppa. Il tecnico giallorosso, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha presentato la sfida, sottolineando come la squadra, dopo aver festeggiato la qualificazione in Champions, sia ora pienamente concentrata sulla stracittadina: "Le ragazze sono cariche, hanno giustamente gioito dopo la qualificazione, ma dal giorno dopo ci si è messi con la testa subito a pensare a questa partita importante. Quelle che erano già presenti l'anno scorso, e che sono di Roma, stanno cercando di far capire alle nuove la particolare importanza di questa partita".

L'allenatore ha evidenziato il valore speciale del match: "Mi aspetto una gara degna di un derby, per cui la preparazione della partita andrà sicuramente in secondo piano rispetto all'aspetto motivazionale, all'aspetto emotivo. I derby si vincono dal punto di vista caratteriale soprattutto."

Infine, un'analisi sull'avversario: "Mi aspetto una partita aperta, difficile come tutte quelle che abbiamo incontrato finora. La Lazio è un'ottima squadra che sta crescendo, quindi mi aspetto una partita difficile che per vincerla necessiterà della nostra miglior condizione fisica ma anche mentale".