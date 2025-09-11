Femminile, Rossettini: "Il calcio è così, se sbagli rischi di pagarla. Ma non è finita"

La rimonta subita al Tre Fontane nei minuti di recupero nella sfida di andata della qualificazione alla prossima Women's Champions League complica il cammino della Roma. Il tecnico delle giallorosse, Luca Rossettini, ha parlato dopo la sconfitta 1-2 contro lo Sporting ai canali ufficiali del club, cercando di risollevare per quanto possibile il morale in vista del ritorno di giovedì prossimo. Di seguito le parole del tecnico delle giallorosse.

Una partita controllata, con tante occasioni, poi la beffa finale.

"Dispiace tanto. Eravamo in controllo, penso che il primo tiro in porta lo abbiamo subito all'80'. Dispiace, la partita è stata approcciata bene, abbiamo avuto diverse occasioni, ma forse ci è mancato l'ultimo guizzo. Il calcio è questo, se sbagli rischi di pagarla, l'abbiamo pagata, ma abbiamo un'altra possibilità, ci prepareremo al meglio, non è finita. Non ci sarebbe bastato per me l'1-0, dunque cercheremo di preparare al meglio la gara di ritorno".

Che Roma servirà in Portogallo?

"Una Roma più attenta sicuramente. Una Roma che deve crescere in poco tempo sotto il profilo della personalità, del coraggio e della maturità. Non ci aspettavamo di essere già a quel punto, dispiace tanto perché volevamo fare bene in casa, ma questo servirà per velocizzare il nostro processo di crescita. Dovremo serrare i ranghi, lavorare duro e presentarci a Lisbona per vincere la partita".

Una sconfitta da archiviare velocemente in vista del prossimo impegno di campionato, domenica al Tre Fontane contro il Sassuolo.

"Sì, è un periodo intenso, questo ci permette di girare le porte, di far giocare tutte le ragazze, sono gare importanti. Prepareremo bene anche la prossima e affronteremo il Sassuolo nel migliore dei modi".

