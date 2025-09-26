Femminile, Rossettini: "Giocheremo la finale con entusiasmo e coraggio" (VIDEO)

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in vista della sfida contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico delle giallorosse:

"Sarà una finale bella, entusiasmante, molto difficile. Noi ci arriviamo con entusiasmo, sicuramente con meno favori del pronostico. Sinceramente non ci aspettavamo di poter essere qui e potercela giocare, ma ce la prendiamo e l'affronteremo con entusiasmo e coraggio".

Come si prepara una finale?

"Si prepara con grande coraggio. Siamo un po' gli outsider, anche se ultimamente Roma-Juventus è stata una delle partite più importanti delle scorse stagioni. Quest'anno abbiamo iniziato un progetto nuovo, con tante calciatrici giovani che si approcciano al nostro campionato per la prima volta. Cercheremo di utilizzare quell'esperienza e quella grande voglia di mettersi in gioco e in mostra che ci ha permesso di arrivare fin qui".

Buon momento per i risultati e per il gioco. Le tante partite hanno aiutato?

"Sì, è un momento positivo sicuramente di risultati. Nel gioco penso che non abbiamo potuto lavorare come avrei desiderato, avendo avuto tanti impegni così importanti e ravvicinati. Sicuramente giocare partite decisive ci ha costretto ad alzare alcuni dei nostri valori. Nel gioco penso che possiamo ancora migliorare. Questa è la grande fiducia che ho. Possiamo fare ancora meglio, nonostante quello di buono che le ragazze hanno già fatto e che ci ha permesso di arrivare fino qui".