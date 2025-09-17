Femminile, Rossettini: "Dobbiamo avere più fame dello Sporting, mi aspetto massima concentrazione per fare questa impresa" (VIDEO)

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della delicatissima partita contro lo Sporting, valida per il ritorno del preliminare di Women's Champions League. L'andata si è conclusa con il risultato di 1-2 in favore delle portoghesi, motivo per cui le giallorosse sono chiamate a ribaltare il punteggio per qualificarsi alla fase a gironi. Ecco le dichiarazioni del tecnico delle giallorosse: "Siamo contenti del risultato ottenuto contro il Sassuolo, ma da oggi la testa è a Lisbona per fare un'impresa".

Si aspetta un atteggiamento diverso dello Sporting rispetto all'andata?

"Non mi aspetto un atteggiamento diverso, ma una voglia e una gestione differente da parte nostra per tutta la partita. Questa sfida potrebbe anche durare di più in caso di vittoria con un gol di scarto, quindi mi aspetto concentrazione massima per tutta la partita senza quei cali che ci hanno penalizzato molto all'andata".

Cosa serve per ribaltare il risultato?

"Più fame dello Sporting e la ferita dell'andata può esserci utile. Inoltre dobbiamo avere più consapevolezza della nostra identità e del nostro modo di voler giocare. Quando le ragazze hanno giocato a pallone con personalità e coraggio hanno fatto grandi cose, mentre quando abbiamo avuto meno coraggio siamo andati nella direzione che voleva lo Sporting. Le portoghesi hanno qualità e caratteristiche ben precise, noi dobbiamo essere bravi a portare la gara nella nostra direzione".