Femminile, Luca Rossettini consegue l'abilitazione Uefa Pro. La Roma: "Complimenti coach"

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha conseguito l'abilitazione Uefa Pro con il massimo dei voti. Lo ha comunicato lo stesso club giallorosso con un post sul proprio profilo X, con una foto del tecnico e delle congratulazioni: "Complimenti al nostro Coach Luca Rossettini per aver conseguito l’abilitazione Uefa Pro con il massimo dei voti".

