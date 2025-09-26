Il tecnico della Roma Femminile,Luca Rossettini ha diramato la lista delle convocate per la finale di Serie A Women's Cup contro la Juventus. Assente Thogersen dopo l'operazione a seguito della frattura delle ossa nasali rimediata contro lo Sporting. Queste le convocate: Babajide, Baldi, Bergamaschi, Corelli, Di Guglielmo, Dragoni, Galli, Giugliano, Greggi, Haavi, Heatley, Kuhl, Lukasova, Oladipo, Pandini,Pante, Pilgrim, Rieke, Soggiu, Valdezate, Van Diemen, Veje, Viens
Femminile, le convocate di Rossettini per la sfida contro la Juventus: out Thogersen
