Femminile: le convocate di Rossettini per la gara contro la Lazio

La Roma Femminile ha diramato la lista delle 23 calciatrici convocate per la prossima sfida contro la Lazio, match valido per la semifinale della Serie A Women's Cup che si giocgerà domani alle ore 20.30. Di seguito le scelte del mister Luca Rossettini.
Portieri: Baldi, Lukasova, Klobucarevic
Difensori: Bergamaschi, Di Guglielmo, Heatley, Oladipo, Van Diemen, Veje, Valdezate
Centrocampisti: Pandini, Rieke, Dragoni, Giugliano, Greggi, Khul
Attaccanti: Corelli, Galli, Pante, Babajide, Haavi, Pilgrim, Viens
(asroma.com)