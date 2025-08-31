Women's Champions League, sorteggio terzo turno di qualificazione: l'avversaria della Roma sarà lo Sporting CP

Il giorno dopo la vittoria per 5-1 in casa dello Sparta Praga, la Roma Femminile ha conosciuto il nome dell'ultimo ostacolo che la separa dalla fase a campionato della Women's Champions League. L'urna del sorteggio del terzo turno di qualificazione ha infatti accoppiato le giallorosse con le portoghesi dello Sporting CP.

La squadra di Rossettini, dopo aver superato il secondo turno, dovrà ora affrontare il club di Lisbona in una doppia sfida di andata e ritorno. Sarà l'ultimo step per poter accedere al tabellone principale della massima competizione europea e confrontarsi con l'élite del calcio femminile.