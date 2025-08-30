Sparta Praga-Roma, Rossettini: "Partita non scontata e difficile. Dovremo farci trovare pronte per il prossimo impegno"

Dopo la vittoria per 5-1 contro lo Sparta Praga che è valsa la qualificazione al prossimo turno di Women's Champions League, il tecnico della Roma Luca Rossettini ha analizzato la prestazione della squadra ai media del club: "Le ragazze sono state straordinarie, hanno fatto una partita non scontata, difficile. Abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio nel trovare le misure, nel calarci nel contesto della partita, e poi alla lunga siamo venute fuori con la nostra qualità. Le ragazze hanno alzato il livello dal punto di vista tecnico e anche fisico e hanno trovato delle grandi occasioni". L'aspetto che è piaciuto di più a Rossettini è stata la capacità di reagire alle difficoltà iniziali: "Se ne sono rese conto, hanno dimenticato quello che era accaduto, si sono subito rimesse in gioco, hanno alzato il livello, che era quello che era stato chiesto loro a fine primo tempo".

Infine, uno sguardo al sorteggio: "Difficile dire (chi affrontare, ndr). Dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, perché abbiamo dei margini. Il prossimo impegno sarà sicuramente più difficile e dovremo farci trovare pronte".

(asroma.com)

VAI ALL'INTERVISTA