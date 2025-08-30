Sparta Praga-Roma, Giugliano: "Contente per il risultato. Ora l'obiettivo è il Milan, vogliamo vincere la coppa"

Protagonista assoluta con una doppietta nel 5-1 contro lo Sparta Praga, Manuela Giugliano ha commentato ai media del club la qualificazione al prossimo turno di Women's Champions League: "Siamo contente del risultato. Sicuramente potevamo fare qualcosa di più, di meglio, ma siamo una squadra completamente nuova, abbiamo bisogno di tempo per amalgamarci, per capire le idee del nuovo mister". Ha proseguito la numero 10: "Oggi ci portiamo a casa un risultato importante, è quello che volevamo tutte insieme, su questo campo non era semplice, ma ora puntiamo alla prossima perché abbiamo l’obiettivo di arrivare alla fase campionato".

Riguardo la sua prestazione personale, Giugliano ha sottolineato l'importanza del gruppo: "In realtà è sempre una cosa positiva quando segni, significa che stai bene, che la squadra gira, ma il gol arriva sempre da un’azione di squadra, da un lavoro di squadra e questa è la cosa fondamentale".

Infine, uno sguardo alla prossima sfida: "Il Milan è il nostro prossimo obiettivo, vogliamo vincere anche quella coppa. Non c’è nulla di scontato, lavoreremo per portarla a casa".

(asroma.com)

