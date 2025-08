Serie A Women's Cup, anticipi e posticipi della 1a giornata: Ternana-Roma si giocherà il 22 agosto alle 18:30 (COMUNICATO)

La FIGC ha creato una nuova competizione e si tratta della Serie A Women's Cup, che vede protagonisti tutti i club iscritti alla Serie A Femminile 2025/26. Le 12 squadre partecipanti, saranno divise in tre gironi da 4 squadre ciascuno e la prima giornata inizierà il 22 agosto alle ore 18:30 con le sfide Genoa-Inter e Ternana Women-Roma. Ecco il comunicato ufficiale: "Agosto è il mese in cui nasce la Serie A Women's Cup, e da oggi le 12 protagoniste e tutti i tifosi conoscono il programma della prima giornata della fase a gironi. La prima edizione della Serie A Women's Cup si aprirà venerdì 22 agosto alle 18.30 con Genoa-Inter e Ternana Women-Roma, partite anticipate al venerdì visti gli impegni in UEFA Women's Champions League di nerazzurre e giallorosse nella settimana successiva; alle 20.30, invece, palcoscenico d'eccezione per l'esordio delle campionesse d'Italia della Juventus, che debutteranno nel girone A contro il neopromosso Parma allo stadio 'Ennio Tardini', che ha già ospitato gare della squadra femminile gialloblù, nonché la Supercoppa Femminile del novembre 2022 vinta dalla Roma ai rigori sulla Juventus e, più di recente, la sfida di UEFA Women's Nations League tra Italia e Svezia. [...]

Sabato 23 agosto si giocheranno Fiorentina-Como Women e Lazio-Napoli Women. Domenica 24, infine, Milan-Sassuolo.

Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli sulla trasmissione televisiva delle partite".

DATE E REGOLAMENTO La seconda giornata si giocherà il 6 e il 7 settembre, la terza il 13 e il 14 settembre, con semifinali in sede unica tra il 24 e il 25 settembre e finale nella medesima sede tra il 27 e il 28 dello stesso mese. Accederanno alla Final Four le prime classificate dei tre gironi e la migliore seconda.

SERIE A WOMEN'S CUP - PRIMA GIORNATA

Girone A

Parma-Juventus (venerdì 22, ore 20.30)

Lazio-Napoli Women (sabato 23, ore 20.30)

Girone B

Genoa-Inter (venerdì 22, ore 18.30)

Fiorentina-Como Women (sabato 23, ore 18.30)

Girone C

Ternana Women-Roma (venerdì 22, ore 18.30)

Milan-Sassuolo (domenica 24, ore 20.30)

(figc.it)

