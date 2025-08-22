Serie A Femminile, TERNANA-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Match al via

Parte oggi la Serie A Femminile. Esordio in trasferta per la Roma del neo tecnico Rossettini. Le giallorosse infatti saranno impegnate contro la Ternana allo stadio Gubbiotti di Narni. Calcio di inizio alle ore 18:30.
IL TABELLINO
TERNANA: Ghioc; Pacioni, Corrado, Vigliucci, Erzen, Di Giammarino, Breitner, Pastrenge, Pellegrino Cimò, Pirone, Lazaro. A disp.: Bartalini, Peruzzo, Ciccioli, Porcarelli, Ferraresi, Quazzico, Labate, Regazzoli, Massimo, Martins, Bianconi, Ripamonti.
All. Antonio Cincotta
ROMA: Baldi; Di Guglielmo, van Diemen, Veje; Bergamaschi, Rieke, Greggi, Haavi; Pandini, Pilgrim, Corelli. A disp.: Lukasova, Heatley, Valdezate, Caborner, Kuhl, Giugliano, Oladipo, Pante, Babajide, Ventriglia, Soggiu, Galli, Cherubini.
All. Luca Rossettini
Arbitro: Mattia Maresca. Assistenti: Tommaso Tagliaferro - Nicola Valcaccia. Quarto Ufficiale: Emanuele Rotondo
LA CRONACA DELLA PARTITA
Primo tempo
5' - Cross in mezzo di Di Guglielmo per Pilgrim, l'attaccante riesce a toccare il pallone che viene deviato in corner dalla retroguardia umbra.
1' - Partite! La Roma attacca da Curva Sud verso Curva Nord!