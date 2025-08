Roma Femminile, ufficiale il ritorno di Rachele Baldi: contratto fino al 2028 (FOTO e COMUNICATO)

Un ritorno tra i pali per la Roma Femminile. Il club giallorosso ha ufficializzato l'ingaggio di Rachele Baldi, che torna a vestire la maglia della Roma dopo la sua precedente esperienza dal 2020 al 2022. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà alla società capitolina fino al 30 giugno 2028. Indosserà di nuovo la maglia numero 24. Di seguito il comunicato del club:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Rachele Baldi. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028.

Classe 1994, portiere, Baldi porta con sé una lunga esperienza nel campionato italiano.

Si tratta di un ritorno in giallorosso, dal 2020 al 2022 aveva difeso i pali della Roma facendo parte della rosa che conquistò il primo titolo della storia della squadra femminile, la Coppa Italia 2021.

Dal 2022 è stata una calciatrice della Fiorentina, nell'ultima stagione ha difeso i pali dell'Inter. Baldi ha maturato anche esperienze in Nazionale. Nel 2025 ha fatto parte della spedizione azzurra all'Europeo in Svizzera.

Per la seconda esperienza giallorossa ha scelto la maglia numero 24, che era stata già sua nel 2021-22.

Bentornata alla Roma, Rachele!"

(asroma.com)

