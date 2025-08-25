Roma Femminile, ufficiale: Dragoni torna in giallorosso in prestito

Rossettini abbraccia Giulia Dragoni: la calciatrice, di proprietà del Barcellona, torna in giallorosso in prestito dopo l'esperienza della scorsa stagione. Il comunicato del club:
È ufficiale il rinnovo del prestito di Giulia Dragoni per una stagione. La calciatrice di proprietà del Barcellona torna alla Roma dopo l'esperienza dello scorso anno.
Nella passata stagione la centrocampista ha totalizzato 43 presenze segnando 6 gol in giallorosso. Tre di questi sono strati realizzati in Champions League: doppietta al Servette e gol contro il Lione.
Dragoni, classe 2006, ha rappresentato tutte le nazionali giovanili italiane e a 16 anni e 259 giorni è diventata la più giovane italiana a giocare un Mondiale. Ora torna a vestirsi di giallorosso.
Bentornata, Giulia!
