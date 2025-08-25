Roma Femminile, ufficiale: Dragoni torna in giallorosso in prestito

Rossettini abbraccia Giulia Dragoni: la calciatrice, di proprietà del Barcellona, torna in giallorosso in prestito dopo l'esperienza della scorsa stagione. Il comunicato del club:

Nella passata stagione la centrocampista ha totalizzato 43 presenze segnando 6 gol in giallorosso. Tre di questi sono strati realizzati in Champions League: doppietta al Servette e gol contro il Lione.

Dragoni, classe 2006, ha rappresentato tutte le nazionali giovanili italiane e a 16 anni e 259 giorni è diventata la più giovane italiana a giocare un Mondiale. Ora torna a vestirsi di giallorosso.

