Roma Femminile: Kim si trasferisce al Rangers FC in prestito

22/08/2025 alle 11:44.
Shinji Kim lascia la Roma, almeno fino a fine stagione. Il club giallorosso ha ufficializzato la partenza della centrocampista sud coreana, la quale si trasferirà al Rangers FC fino al termine della stagione. Il messaggio dei giallorossi: "Shinji Kim si trasferisce in prestito al Rangers FC fino al termine della stagione. In bocca al lupo, Shinji!".