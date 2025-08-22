Roma Femminile: Kim si trasferisce al Rangers FC in prestito

Shinji Kim lascia la Roma, almeno fino a fine stagione. Il club giallorosso ha ufficializzato la partenza della centrocampista sud coreana, la quale si trasferirà al Rangers FC fino al termine della stagione. Il messaggio dei giallorossi: "Shinji Kim si trasferisce in prestito al Rangers FC fino al termine della stagione. In bocca al lupo, Shinji!".
