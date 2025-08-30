Qualificazioni Women's Champions League, Sparta Praga-Roma 1-5: le giallorosse volano alla fase successiva

La Roma Femminile stacca il pass per la prossima fase della Women's Champions League, battendo in trasferta lo Sparta Praga con un netto 5-1. Una prestazione di forza da parte delle giallorosse, che hanno sbloccato il risultato nel primo tempo al 30' con la rete di Haavi, chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco.

Nella ripresa la squadra di Rossettini ha dilagato, trovando il raddoppio al 52' con un colpo di testa di Di Guglielmo e il tris appena tre minuti dopo con una conclusione deviata di Manuela Giugliano. La stessa numero 10 si è poi ripetuta al 72', firmando la sua doppietta personale, prima che Pandini calasse il pokerissimo al 79'. Nel finale, il gol della bandiera per le padrone di casa siglato da Dedinova, che ha fissato il punteggio sul definitivo 5-1.

Domani alle 12:00 verrà sorteggiata la prossima avversaria delle giallorosse nella massima competizione europea.