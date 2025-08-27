Qual. Women's Champions League: in finale la Roma affronterà lo Sparta Praga

Dopo aver battuto per 2-0 le kazake dell'Aktobe, servirà un ultimo sforzo alla Roma Femminile per poter accedere ai gironi della Champions League. Le giallorosse, infatti, dovranno affrontare lo Sparta Praga nella finale di questo mini torneo di qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie. Le ragazze di mister Rossettini scenderanno nuovamente in campo sabato 30 agosto alle ore 15:00.
? La nostra avversaria nella Finale del Round 2 di #UWCL sarà lo Sparta Praga
?️ Sabato 30 Agosto ore 15:00#ASRomaFemminile pic.twitter.com/SPwwUWQUBe
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) August 27, 2025