Femminile, si chiude oggi il ritiro a Dimaro (VIDEO)

Si conclude oggi ufficialmente il ritiro pre-campionato della Roma Femminile. Le giallorosse del coach Rossettini terminano il loro periodo di preparazione a Dimaro Folgarida, pronte a fare rientro nella Capitale per proseguire il lavoro in vista dei primi impegni della nuova stagione. A ricordare la fine dei lavori in Trentino è stato un video pubblicato sui canali social del club.
Ultimo giorno a Dimaro ⛰️?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/uxtx8ksGpm
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) August 7, 2025