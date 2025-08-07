Femminile, si chiude oggi il ritiro a Dimaro (VIDEO)

07/08/2025 alle 10:49.
rossettini-3

Si conclude oggi ufficialmente il ritiro pre-campionato della Roma Femminile. Le giallorosse del coach Rossettini terminano il loro periodo di preparazione a Dimaro Folgarida, pronte a fare rientro nella Capitale per proseguire il lavoro in vista dei primi impegni della nuova stagione. A ricordare la fine dei lavori in Trentino è stato un video pubblicato sui canali social del club.

 