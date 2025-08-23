Femminile, Rossettini: "Tante note positive. Siamo ancora un cantiere aperto, ma sono fiducioso" (VIDEO)

La Roma Femminile batte 4-2 la Ternana nella prima gara della Serie A Women's Cup grazie alle reti di Corelli su rigore e la doppietta di Pilgrim nel primo tempo. Di Rieke il sigillo finale nella ripresa. Il tecnico giallorosso Luca Rossettini ha commentato il successo delle sue ragazze ai canali ufficiali del club.

"Siamo contenti, ci tenevamo a partire bene tutti, io innanzitutto ma anche le ragazze, per coronare e chiudere questo primo periodo di preparazione in cui ci sono state tante novità, sia da parte mia ma anche nel gruppo, non era scontato. La Ternana ha fatto una buona partita, ha dimostrato di avere qualità. E' stata un osso duro, però le ragazze hanno fattouna partita giusta, rischiando qualcosa ma creando tante opportunità."

Quali sono le note più positive di questa partita, a parte la vittoria?

"Ce ne sono tante. Alayah centravanti ha fatto una partita straordinaria, solo per citarne qualcuna. Tutte hanno dato grande contributo. Quello che mi è piaciuto è stato l'approccio, il tentativo di portare quello su cui stiamo lavorando sul campo in una partita a tratti difficile. La grande voglia e la disponibilità di mettersi in gioco."

Sono questi gli ingredienti che serviranno nell'impegno di Champions League?

"Sì, assolutamente. Oggi era importante fare una partita vera, che contava, per poi arrivare alla settimana prossima veramente pronti. Non si può dire rodati perché siamo ancora un cantiere aperto, ma con positività per i prossimi impegni."