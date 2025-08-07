Femminile, Rossettini: "Ritiro positivo. Le ragazze hanno lavorato duramente. La Champions è il primo obiettivo" (VIDEO)

La Roma Femminile ha chiuso oggi il suo ritiro a Dimaro. Il tecnico giallorosso Luca Rossettini ha tracciato ai canali del club un bilancio di questi ultimi giorni di lavoro in vista dell'inizio ufficiale della stagione.

Un bilancio del ritiro?

"Sicuramente positivo, le condizioni ci hanno permesso di lavorare bene. Le ragazze hanno lavorato duramente, abbiamo messo dentro benzina. Abbiamo cominciato a conoscere soprattutto le ragazze nuove, a conoscere le loro caratteristiche e a farle integrare nel gruppo. Il bilancio è sicuramente positivo."

Qual è la sua impressione sul gruppo che si sta creando?

"E' un gruppo giovane, che mixa bene ragazze di esperienza con nuove arrivate di prospettiva. Abbiamo potuto lavorare con le Nazionli italiane solo negli ultimi giorni, aspettiamo ancora le Nazionali nigeriane, e Alayah (Pilgrim, ndr). Avremo bisogno di altro tempo per trovare l'amalgama e rodarci bene, ma il primo periodo è stato importante per far sentire subito un bell'ambiente alle ragazze straniere che sono arrivate."

Per molte è la prima esperienza in giallorosso, come si stanno inserendo?

"Fin dal primo giorno abbiamo cercato di calarle nella nuova realtà, che è una realtà importante e passionale. Abbiamo cantato l'inno insieme e cercato di creare momenti di unione, di coesione, e di conoscenza di quella che è la realtà unica di Roma."

Nella prima amichevole contro il Como è arrivata una vittoria. Che indicazioni ha avuto?

"Indicazioni positive. L'intento era quello che dentro la partita le ragazze riuscissero a provare le poche cose che siamo riusciti a provare in questi 15 giorni. Ci hanno messo impegno, hanno provato a replicare quello che abbiamo provato durante gli allenamenti. C'è ancora parecchia strada da fare, ma ci dà grandi spunti per poter continuare il lavoro con ottime prospettive."

L'esordio sarà contro la Ternana nella Serie A Women's Cup, poi la Champions League. Sarà un inizio impegnativo.

"Sì, soprattutto la Champions sarà il primo obiettivo importante da raggiungere. Cercheremo di sfruttare al meglio i prossimi giorni, le amichevoli che abbiamo in programma saranno degli ottimi test per trovare delle prime conferme sul lavoro fatto ed inserire alle nuove idee che stiamo cercando di portare le Nazionali italiane e le ultime giocatrici che mancano nel gruppo."

Che impressione sta avendo del movimento femminile tra Europeo e prime settimane di lavoro con la squadra?

"Io sono venuto con grande curiosità, senza pregiudizi. Ho trovato un grande ambiente per lavorare, ottime condizioni, staff e organizzazione importante. La cosa che mi premeva di più è la grande disponibiliutà delle ragazze, su cui avevo trovato conferme già prima di venire, ma che mi ha sorpreso per l'intensità che c'è, la voglia di migliorarsi e di mettersi a disposizione, di mettersi in gioco con cose che non avevamo fatto prima. Questa è stata una bella conferma, superiore alle aspettative."