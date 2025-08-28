Femminile, Rossettini: "Partita più sofferta del previsto ma era importante vincere" (VIDEO)

Il tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, ha parlato ai microfoni del club dopo il successo sull’Aktobe e la conquista della Finale del Round 2 di Champions League. Le sue parole: "È stata una partita più sofferta del previsto, ma per noi era importante vedere alcune ragazze che sono arrivate da poco e che hanno trovato pochi minuti l'anno scorso. Si sono comportate bene, abbiamo condotto la partita come volevamo. Sicuramente dobbiamo aumentare la qualità delle giocate, due gol ci stanno stretti. Fa parte del percorso e continuiamo a lavorare"

Ha visto i miglioramenti che aveva chiesto?

"Abbiamo cambiato tante ragazze tra le prime 11. Ho visto la volontà di provare a fare le cose che facciamo in allenamento. Non posso dire di aver visto uno scatto, è un percorso lungo che vede impegnate tutte le ragazze, che stanno dando il massimo, le gambe sono pesanti. L'importante era vincere"

Si aspetta una finale più combattuta?

"Si, era impotante gestire le forze di tutte. Ora metteremo la miglior formazione possibile per provare a vincere la partita"