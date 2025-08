Femminile, Baldi: "Roma è la mia seconda casa. Ho voglia di vincere, determinazione e grinta" (VIDEO)

Poco dopo l'annuncio del suo ritorno nella Capitale, il nuovo portiere della Roma Femminile, Rachele Baldi, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue dichiarazioni.

Benvenuta a Roma, Rachele. Anzi, in realtà è un bentornata, visto che hai vestito la maglia giallorossa già dal 2020 al 2022. Torni a Roma, che effetto ti fa?

"È un effetto un po' strano, perché è come se il mio percorso qua non si fosse mai interrotto. C'è sempre stato un legame speciale con Roma e la considero quasi come la mia seconda casa".

Cosa ti aspetti da questa nuova avventura in giallorosso?

"Mi aspetto sicuramente una bella stagione, competitiva e spero ricca di emozioni".

Pensando alla nuova stagione e alla tua esperienza da calciatrice, c'è qualcosa in particolare che vorresti trasmettere alle tue compagne?

"Sicuramente rispetto a molti anni fa arrivo qui come una giocatrice più matura e spero di trasmettere tutte le esperienze e anche la voglia di vincere che ho e la determinazione e la grinta che mi contraddistingue".

Dopo un europeo che ha portato tanto entusiasmo in Italia, che Serie A ti aspetti?

"Mi aspetto una Serie A competitiva, come dicevo, e arrivano anche tante giocatrici nuove, straniere, il livello si è alzato molto, quindi sicuramente anche la lotta per lo scudetto sarà molto combattuta".

Conosci già l'ambiente perché hai già giocato con questa maglia, ma hai giocato anche da avversaria.

"Vero, però un ricordo sia da avversaria che come giocatrice della Roma è sempre stato il calore dei tifosi, che è quello che porto sempre con me".

Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione?

"I miei obiettivi per questa stagione sono tanto mettermi a disposizione completa della squadra, del mister, spero di instaurare buoni rapporti con la squadra e con le mie colleghe di reparto, e poi spero di realizzare ovviamente i miei obiettivi di squadra come quelli personali".