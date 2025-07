VIDEO - Femminile, è iniziata la preparazione delle giallorosse sotto la guida di Rossettini: "Corsa e intensità"

"Corsa e intensità". Con queste parole, condivise sui social, la Roma Femminile ha dato il via alla stagione 2025/26. Le giallorosse, agli ordini del nuovo tecnico Luca Rossettini, hanno iniziato la preparazione al Centro Giulio Onesti, dove si alleneranno fino al 28 luglio. La squadra partirà poi per il ritiro estivo in Val di Sole, a Dimaro Folgarida, dal 29 luglio al 7 agosto, con tutte le sedute aperte ai tifosi.

La stagione di Giugliano e compagne inizierà nel weekend del 23-24 agosto con la sfida di Serie A Women’s Cup contro la Ternana, a cui seguirà il 27 agosto l'impegno europeo nel secondo turno di qualificazione alla Champions League contro le kazake dell'Aktobe.