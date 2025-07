Serie A Women's Cup: Roma inserita nel girone C con Milan, Sassuolo e Ternana. Definito il calendario

Il 24 agosto prenderà il via la nuova competizione istituita con il nome di Serie A Women's Cup e a cui prenderanno parte tutti i club iscritti alla Serie A 2025/26. Le 12 squadre partecipanti, infatti, saranno divise in tre gironi da 4 squadre ciascuno. Ogni gruppo disputerà tre partite alla fine della quale si qualificheranno le prime tre classificate di ogni girone e la miglior seconda che si sfideranno in una Final Four con semifinale e finale. Poco fa sono stati sorteggiati i 3 gironi. La Roma del nuovo mister Rossettini è stata inserita nel gruppo C insieme a Milan, Sassuolo e Ternana.

? Serie A Women’s Cup ? Siamo state inserite nel Girone C ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/x45LONJKCi — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) July 4, 2025

La Lega ha anche svelato il calendario delle prime tre giornate della fase a gironi. La Roma di Rossettini esordirà in trasferta contro la Ternana nel weekend del 23-24 agosto. Seguiranno poi due impegni casalinghi di alto livello: il 6-7 settembre le giallorosse ospiteranno il Milan, mentre il 13-14 settembre sarà la volta della sfida contro il Sassuolo.