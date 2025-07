Serie A Femminile 2025/26, il calendario: Roma-Parma all'esordio, si chiude contro il Genoa. Alla sesta il derby, sfide con la Juve a dicembre e aprile

La FIGC ha svelato ufficialmente il calendario della Serie A Femminile 2025/26. Il campionato a 12 squadre inizierà nel weekend del 4-5 ottobre 2025 e terminerà il 16-17 maggio 2026. La nuova Roma di Luca Rossettini esordierà in casa contro il Parma, mentre alla sesta giornata ci sarà il derby. I big match contro la Juventus andranno in scena nei weekend del 7 dicembre (Roma-Juventus) e del 26 aprile (Juventus-Roma). Ecco il comunicato ufficiale: "Nuovo brand, presentato lo scorso 5 maggio durante 'Frecciarossa Game On', nuova formula, con il massimo campionato che sarà formato da 12 squadre, con sviluppo in gare di andata e ritorno. La stagione 2025-26 inizierà ufficialmente nel weekend tra il 23 e il 24 agosto con la prima giornata della fase a gironi della Serie A Women's Cup; poi, dopo la Final Four che assegnerà la nuova competizione, prevista tra il 24-25 (semifinali) e il 27-28 settembre (finale), dal weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre toccherà alla Serie A Women, che anche in questa stagione sarà trasmessa su Rai e DAZN, con una copertura mediatica totale anche sul sito della FIGC e sui canali social da quest'anno dedicati alla Serie A Women.

La Serie A Women si concluderà nel weekend tra il 16 e il 17 maggio 2026 (una settimana prima della finale della Coppa Italia Women); le soste sono previste per il 25-26 ottobre, 29-30 novembre, 28 febbraio-1° marzo, 7-8 marzo, 11-12 e 18-19 aprile (impegni delle Nazionali), per il 27-28 dicembre e per il 3-4 gennaio (festività natalizie).

Si qualificheranno alla UEFA Women's Champions League - che da quest'anno cambierà format, con anche l'introduzione di una seconda competizione europea, la UEFA Women's Europa Cup - le prime tre classificate al termine della Serie A Women. L'ultima squadra classificata, invece, retrocederà nel campionato di Serie B 2026-27.

Inizio: 4-5 ottobre

Ultima giornata: 16-17 maggio 2026

Soste: 25-26 ottobre, 29-30 novembre, 28 febbraio-1° marzo, 7-8 marzo, 11-12 aprile, 18-19 aprile (impegni delle Nazionali), 27-28 dicembre, 3-4 gennaio (festività natalizie)".

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA ROMA

1ª giornata, 4-5 ottobre 2025: Roma-Parma

2ª giornata, 11-12 ottobre 2025: Milan-Roma

3ª giornata, 18-19 ottobre 2025: Napoli-Roma

4ª giornata, 1-2 novembre 2025: Roma-Inter

5ª giornata, 8-9 novembre 2025: Fiorentina-Roma

6ª giornata, 15-16 novembre 2025: Roma-Lazio

7ª giornata, 22-23 novembre 2025: Como-Roma

8ª giornata, 6-7 dicembre 2025: Roma-Juventus

9ª giornata, 13-14 dicembre 2025: Ternana-Roma

10ª giornata, 17-18 gennaio 2026: Roma-Sassuolo

11ª giornata, 24-25 gennaio 2026: Genoa-Roma

12ª giornata, 31 gennaio-1 febbraio 2026: Parma-Roma

13ª giornata, 7-8 febbraio 2026: Roma-Milan

14ª giornata, 14-15 febbraio 2026: Roma-Napoli

15ª giornata, 21-22 febbraio 2026: Inter-Roma

16ª giornata, 14-15 marzo 2026: Roma-Fiorentina

17ª giornata, 21-22 marzo 2026: Lazio-Roma

18ª giornata, 3-4 aprile 2026: Roma-Como

19ª giornata, 25-26 aprile 2026: Juventus-Roma

20ª giornata, 2-3 maggio 2026: Roma-Ternana

21ª giornata, 9-10 maggio 2026: Sassuolo-Roma

22ª giornata, 16-17 maggio 2026: Roma-Genoa

(figc.it)

