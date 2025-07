Roma Femminile: ufficiale l'arrivo di Samantha van Diemen (VIDEO)

Nuovo acquisto per la Roma Femminile di Luca Rossettini. Il club giallorosso ha comunicato l'arrivo di Samantha van Diemen sul proprio sito ufficiale. Ecco la nota del club:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Samantha van Diemen. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028.

Difensore centrale classe 2002, Samantha inizia la sua carriera in Olanda nell'Ajax dove nel 2020 ha vinto l’Eredivise Cup, per poi giocare anche con il Feyenoord e il Fortuna Sittard. Nel 2024 si trasferisce in Scozia al Glasgow City dove raccoglie 29 presenze totali nella Scottish Women’s Premier League.

Dal 2017 ha indossato la maglia dell’Olanda in tutte le categorie giovanili ma nel 2025 sceglie di rappresentare la Repubblica Dominicana grazie alla sua doppia cittadinanza. Lo scorso marzo segna anche il suo primo gol nella partita di esordio contro l'Honduras.

Van Diemen ha scelto la maglia numero 44.

Benvenuta alla Roma, Samantha!"

(asroma.com)

