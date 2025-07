Roma Femminile: ufficiale la cessione di Glionna a titolo definitivo all'Inter. La calciatrice: "Un privilegio aver giocato qui" (FOTO e VIDEO)

Ennesima cessione in casa Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa, è ufficiale l'addio di Benedetta Glionna: la calciatrice lascia la Capitale dopo quattro anni e si trasferisce a titolo definitivo all'Inter. Ecco il comunicato: "Dopo 133 presenze in giallorosso e 24 gol, Benedetta Glionna si trasferisce a titolo definitivo all’Inter. In bocca al lupo per il futuro! Dal gol nel primo storico derby alla doppietta di Glasgow nel nostro esordio in UWCL, senza dimenticare i cinque trofei vinti. Grazie per questi quattro anni insieme, Benny!".

Benedetta Glionna ha voluto salutare la Roma tramite un lungo messaggio pubblicato su Instagram: "Roma, parlare di te è sempre difficile e probabilmente non sarò mai all’altezza,

ma ho così tanto da dirti... Mi hai fatta crescere. Dal primo giorno mi è stato trasmesso cosa significa giocare per questa squadra. Mi è stato trasmesso cosa vuol dire avere la fortuna di poter indossare questi colori. Mi è stata trasmessa la passione sfrenata e il vero senso di appartenenza a questa maglia, per un’intera città, per la gente... perché Roma non è solo una società, Roma è amore. Roma è Roma.

Abbiamo vissuto momenti indimenticabili, sei stata una montagna russa di emozioni..

ricordi che porterò per sempre nel mio cuore.

Tutto questo non sarebbe stato lo stesso senza il motore di questo amore... voi tifosi, gente di Roma, che avete reso questa esperienza unica. Mi avete accolto fin da subito, sostenuto in qualsiasi momento in questi 4 anni, facendomi sentire a casa dal primo momento. Spero con tutto il cuore di avervi regalato almeno la metà di quello che mi avete trasmesso voi.

Infine, un grande ringraziamento lo devo a tutte le mie compagne di viaggio e tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso.

Adesso è l’ora di proseguire il nostro percorso su due strade diverse e a te, Roma, auguro il meglio, sempre. È stato un onore e un vero privilegio giocare per te. Un grazie non sarà mai abbastanza.

A presto Roma, ci vediamo sul campo, quel magico posto che ci ha fatto incontrare".