Roma Femminile, UFFICIALE: dal Nordsjaelland arriva Heatley (COMUNICATO e VIDEO)

La Roma Femminile del neo tecnico Rossettini accoglie un nuovo rinforzo. Si tratta di Winonah Heatley, calciatrice australiana classe 2001. La 24enne arriva dalle danesi del Nordsjaelland ma in passato ha vestito anche le maglie di Melbourne City, Brisbane Roar e Vaxjo. Ad ufficializzare il colpo è stata la Roma stessa tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito web:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Wynona Heatley. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Difensore centrale classe 2001, Wynona arriva dal Nordsjaelland dove in due stagioni ha collezionato 44 presenze. Dopo le esperienze con il Brisbane e il Melbourne City, con una parentesi in Svezia al Växjö, nel 2023 Heatley si trasferisce definitivamente in Europa proprio al Nordsjaelland e nell’ottobre dello scorso anno esordisce anche con l’Australia; da quel momento in poi entra a far parte stabilmente della sua Nazionale. Benvenuta alla Roma, Wynona!".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE