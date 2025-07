Roma Femminile: tutti gli appuntamenti della pre-season (FOTO)

La Roma ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il programma estivo della squadra Femminile, con gli scatti della prima seduta agli ordini di mister Rossettini. La nota:

"Sabato 19 luglio Luca Rossettini ha diretto il primo allenamento della stagione 2025/26 al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. Prende il via quindi anche la preparazione estiva della nostra squadra femminile che fino a lunedì 28 luglio si allenerà a Roma per poi partire in ritiro il 29 per Dimaro Folgarida, in Val di Sole. Qui le giallorosse si alleneranno fino al 7 agosto nello Stadio Comunale di Dimaro dove potranno usufruire anche di una palestra allestita dal Women's Team Gym Partner Dabliu. Tutte le sessioni di allenamento saranno aperte ai tifosi.

All’interno del ritiro è prevista un’amichevole con l’FC Como Women a Marilleva, il 5 agosto alle ore 17, presso il Campo Sportivo di Mezzana, con ingresso libero per i tifosi. La squadra rientrerà a Roma giovedì 7 agosto e il 10 alle ore 18 affronterà l’Inter a Milano nel Konami Youth Development Centre.

Il programma delle amichevoli si concluderà poi domenica 17 agosto al Giulio Onesti con il match a porte chiuse contro il Napoli alle ore 17.

La stagione delle nostre ragazze inizierà ufficialmente nel weekend del 23/24 agosto in casa della Ternana per la prima giornata della Serie A Women’s Cup mentre il 27 è in programma la prima partita del Round 2 di Uefa Women’s Champions League.

Giugliano e compagne dovranno vedersela con la squadra kazaka dell’Aktobe e, in caso di vittoria, giocherebbero la finale - valevole per l’accesso all’ultimo turno di qualificazione della prossima edizione della Women’s Champions League - contro la vincente tra Sparta Praga e Nordsjaelland".

(asroma.com)

