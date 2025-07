Roma Femminile, Linari: "Trattativa ben avviata con il London City Lioness, un'opportunità che mi rende orgogliosa"

LA REPUBBLICA - In casa Roma Femminile sembra sempre più vicino l'addio del difensore Elena Linari, arrivata nella Capitale nel 2021 e vicina al London City Lioness in Inghilterra. A confermarlo è la stessa calciatrice in un'intervista per il quotidiano. Queste le sue parole: "C'è una trattativa molto ben avviata, un'opportunità che mi rende felice e orgogliosa".