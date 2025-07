La Roma Femminile ha celebrato sul proprio account ufficiale X la vittoria dello Scudetto da parte della formazione Under 17. Decisivo il successo per 2-0 in finale contro il Milan, firmato dalle reti di Parente e Mascenti lo scorso 30 giugno. Nelle foto pubblicate si vede la festa delle neo campionesse d'Italia e anche mister Treccani con la coppa.