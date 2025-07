Roma Femminile: Kramzar passa in prestito al Como

Altro addio in casa Roma Femminile. L'ultimo quello in prestito di Zara Kramzar, che si accasa al Como. La centrocampista slovena classe 2006 saluta quindi temporaneamente la Capitale, dopo esserci arrivata nell'estate del 2022. Ecco quanto postato dal club giallorosso per annunciare la chiusura della trattativa: "Zara Kramzar si trasferisce in prestito al FC Como Women fino al termine della stagione. In bocca al lupo, Zara!".

