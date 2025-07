Roma Femminile: contatti in corso con i Rangers per il prestito di Shinji Kim

Novità sul mercato in uscita per la Roma Femminile. Secondo quanto riportato dal giornalista Leonardo Frenquelli de Il Romanista, la centrocampista sudcoreana Shinji Kim potrebbe lasciare la capitale per un'esperienza in Scozia.

Sulle sue tracce ci sarebbero i Rangers di Glasgow, che avrebbero richiesto alla società giallorossa il prestito della calciatrice classe 2004. Le due società sarebbero già in contatto per definire i dettagli e portare a termine l'operazione.

Possibile partenza in prestito per Shinji #Kim: le #Rangers di Glasgow hanno richiesto la centrocampista sudcoreana classe 2004 alla #ASRomaFemminile, società in contatto per portare a termine l'operazione@ilRomanistaweb @radio_romanista #ASRoma #calciomercato pic.twitter.com/HtzfHzIsMs — Leonardo Frenquelli (@LeoFrenquelli) July 23, 2025