Italia Femminile, Linari: "Siamo felici di vivere questi momenti. Insieme possiamo fare la differenza"

WOMENSEURO.COM - Sfida cruciale per l'Italia Femminile, impegnata questa sera dalle 21:00 nella semifinale dell'Europeo contro l'Inghilterra. Prima della partita il difensore della Nazionale (e della Roma) Elena Linari ha parlato ai microfoni del portale dedicato alla competizione. Queste le sue parole: "Sarà dura. Siamo felici di essere qui e di vivere questi momenti. Dobbiamo cercare di vivere ogni momento nel miglior modo possibile. Difesa a tre? Non credo che cambi nulla. L'allenatore ci dice sempre che non è una questione di sistema, ma di giocatrici. Abbiamo la nostra mentalità ed è quella che vogliamo dimostrare".

Sulle inglesi.

"Sappiamo che i duelli individuali saranno molto duri, l'Inghilterra può contare su ottimi attaccanti. Siamo un'ottima squadra e, quando siamo tutte insieme, possiamo fare la differenza aiutandoci a vicenda".