Femminile, Veje: "La Roma è un grande club, venire qui è stato semplice. Dobbiamo vincere il campionato" (VIDEO)

Katrine Veje, nuovo acquisto della Roma Femminile, ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club. Ecco le dichiarazioni del difensore centrale classe '91, che si è legata alla società giallorossa con un contratto fino al 30 giugno 2026.

Perché hai deciso di firmare per la Roma?

"La Roma è un grande club, per cui per me è stato facile accettare quando è arrivata l’offerta. La scelta è stata semplice".

Cosa ti aspetti dal campionato italiano?

"La Nazionale italiana ha fatto molto bene all'Europeo. Mi aspetto un campionato competitivo, con un buon ritmo di gioco, buona tecnica e molta gestualità. Non vedo l'ora di vivere questa esperienza".

Che tipo di difensore sei?

"Penso di non essere un vero difensore, nel senso che ho anche qualità tecniche, sono intelligente sia con la palla tra i piedi che senza e mi piace dribblare. Lavoro intensamente anche sulle mie doti difensive, ma mi piace molto portarmi in avanti, crossare e così via"

Cosa puoi dare alla squadra?

"Sono una giocatrice esperta. Ho giocato in Inghilterra e in Svezia e ho vinto molti trofei. Posso aiutare le giovani calciatrici a crescere. Ancora non parlo italiano, ma quando hai esperienza e hai girato molto conosci il gioco sia dentro che fuori dal campo. Cercherò di aiutare la squadra sotto questi aspetti".

Alla Roma giocherai con le tue compagne di nazionali Kuhl e Thogersen: hai chiesto loro informazioni sulla Roma?

"Sì, anche con Sanne Troelsgaard. Quando ricevi un’offerta, fa sempre piacere avere degli amici attorno con cui poterne parlare. Ora abbiamo un nuovo allenatore ed è molto interessante, ho parlato un po’ con loro per sapere un po’ tutto".

Quali sono i tuoi obiettivi?

"Dobbiamo vincere il campionato, è il mio obiettivo principale. Abbiamo un'ottima squadra, spero che ci riusciremo".