Femminile, ufficiale: Ceasar ceduta a titolo definitivo al Parma. Il portiere: "Roma rimarrà sempre nel mio cuore" (FOTO e VIDEO)

Altra cessione in casa Roma Femminile. Dopo l'addio di Hawa Cissoko, anche Camelia Ceasar lascia il club e raggiunge la compagna di squadra al Parma Women. Come annunciato dalla società giallorossa su X, è ufficiale il trasferimento del portiere romeno a titolo definitivo. Ecco il messaggio del club: "Per anni hai difeso la nostra porta con coraggio e dedizione. Grazie, Camelia!".

? Per anni, hai difeso la nostra porta con coraggio e dedizione. Grazie, Camelia! ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/lcr5qkBvQF — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) July 12, 2025

Ceasar ha voluto salutare la Roma con un lungo messaggio pubblicato su Instagram: "Sono arrivata a 21 anni, con la leggerezza della giovane età e l’entusiasmo di chi ha voglia di migliorare e di dimostrare. Fin da subito ho provato grande felicità nel vestire la maglia giallorossa, imparando ad amarla giorno dopo giorno con tutto il mio cuore. Del resto si sa, la Roma non si discute. Si ama! Indossare questa maglia mi ha trasmesso quel senso di responsabilità che ti porta ad avere sempre più fame e desiderio di raggiungere traguardi importanti. Insieme abbiamo fatto la storia e sono molto orgogliosa di averne fatto parte. La prima qualificazione in Champions, le vittorie di Coppe Italia e Supercoppe, fino agli scudetti. Immagini e ricordi indelebili. Grazie Roma perché mi hai dato la possibilità di incontrare persone speciali. Società, dirigenza, staff: grazie a tutti voi che mi avete aiutato a crescere. Grazie ai nostri numerosi e appassionati tifosi. Scendere in campo sapendo di avervi al nostro fianco mi ha regalato sensazioni che rimarranno indimenticabili. E grazie soprattutto a tutte le compagne con le quali ho condiviso anni di sacrifici, di gioie e di lacrime. Ognuna di voi ha avuto un forte impatto nel mio percorso calcistico e di vita. Mi sento arricchita in un modo inspiegabile e per questo sono grata a tutti voi che negli anni mi avete accompagnata in questa fantastica avventura. Adesso le nostre strade si dividono, ma Roma rimarrà sempre nel mio cuore. Un abbraccio. Daje!".