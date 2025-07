Femminile, la Roma saluta Giacinti: "Ogni gol è stato parte di un viaggio indimenticabile. Grazie" (VIDEO)

La Roma Femminile saluta e ringrazia Valentina Giacinti. L'ormai ex bomber giallorossa lascia la Roma e si trasferisce al Galatasaray, per questo sui canali social del club c'è un video che ringrazia e saluta l'attaccante: "Ogni gol, ogni corsa, ogni emozione vissuta in giallorosso, sono stati parte di un viaggio indimenticabile. Grazie, Valentina!"

? Ogni gol, ogni corsa, ogni emozione vissuta in giallorosso, sono stati parte di un viaggio indimenticabile ? Grazie, Valentina!#ASRomaFemminile pic.twitter.com/3DdrNtWNTA — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) July 29, 2025

Altro post del club per salutare Giacinti: "Con 120 presenze e 51 gol, hai messo la firma sulla conquista di due Scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia! In bocca al lupo per il futuro!"