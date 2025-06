Fresca di convocazione con l'Italia del CT Soncin per gli Europei in programma a inizio luglio, il difensore della Roma Femminile Lucia Di Guglielmo compie oggi 28 anni. Il club giallorosso ha deciso di celebrare questo giorno per lei speciale con un post dedicato su X: "Tanti auguri di buon compleanno a Lucia Di Guglielmo".

? Tanti auguri di buon compleanno a Lucia Di Guglielmo ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/d8mDj17Itd — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) June 26, 2025