Under 17 Femminile, Roma-Juventus 2-1: lunedì alle ore 17:30 la finale Scudetto contro il Milan

La Roma Femminile Under 17 continua la sua cavalcata e batte 2-1 la Juventus in semifinale. Le giallorosse strappano quindi il pass per la finale Scudetto, dove affronteranno il Milan: l'appuntamento è fissato a lunedì 30 giugno alle ore 17:30 allo Stadio Del Bianco di Anagni.

