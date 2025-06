Roma Femminile: ufficiali gli addii di Troelsgaard, Kresche e Aigbogun. Il saluto del club: "In bocca al lupo!" (FOTO)

Rivoluzione in casa Roma Femminile. Come annunciato ufficialmente dal club giallorosso, è terminata l'avventura nella Capitale di tre calciatrici: si tratta di Eseosa Aigbogun, Isabella Kresche e Sanne Troelasgaard. Le prime due lasciano la società a parametro zero in seguito alla scadenza del contratto, mentre la terza sembra intenzionata ad appendere gli scarpini al chiodo. "In bocca al lupo!", il messaggio della Roma su X dedicato alle tre giocatrici.