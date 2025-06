Femminile, ufficiale: Minami lascia la Roma e va al Brighton. Il club su X: "Hai lasciato un segno indelebile. Grazie!" (COMUNICATO e VIDEO)

La Roma Femminile saluta Moeka Minami. Arrivata nell'estate del 2022 nella Capitale, la giapponese lascia il club dopo tre stagioni e si trasferisce a titolo definitivo al Brighton: "Come prima giapponese a vestire la nostra maglia, hai lasciato un segno indelebile. Con 118 presenze e 10 gol, sei stata tra le protagoniste di due Scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia. Grazie, Moeka. In bocca al lupo per il futuro!", il messaggio del club giallorosso su X.

?? Come prima giapponese a vestire la nostra maglia, hai lasciato un segno indelebile. ? Grazie, Moeka!#ASRomaFemminile pic.twitter.com/NMkCOfv531 — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) June 21, 2025

? Con 118 presenze e 10 gol, sei stata tra le protagoniste di due Scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia. ? In bocca al lupo per il futuro!#ASRomaFemminile pic.twitter.com/SL9PsjKRvb — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) June 21, 2025

Ecco il comunicato ufficiale del Brighton: "Siamo lieti di annunciare l'ingaggio dell'esperta giapponese Moeka Minami, soggetto ai consueti processi normativi. L'allenatore Dario Vidosic ha dichiarato: 'È fantastico dare il benvenuto a Moeka nel club. Ha una grande esperienza sia nel suo Paese che in Europa con la Roma e sarà un'aggiunta entusiasmante alla nostra squadra. Non vediamo l'ora di aiutarla ad ambientarsi e di lavorare con lei in vista della nuova stagione'.

La 26enne si unisce all'Albion dall'AS Roma, con cui ha vinto due Scudetti nel 2023 e nel 2024. Nell'ultima stagione ha collezionato 29 presenze con il club italiano, di cui otto in Champions League.

Ha totalizzato 61 presenze con il Giappone e ha partecipato agli ultimi due Mondiali e alle Olimpiadi del 2024. Moeka ha iniziato la sua carriera negli Urawa Reds prima di approdare alla Roma nel 2022".

(brightonandhovealbion.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

Successivamente arriva anche il messaggio di addio di Moeka Minami: "Prima di tutto, vorrei dire grazie a tutti. Era la mia prima esperienza all’estero. Ero piena di ansia e di nervosismo, ma l’AS Roma, le mie compagne di squadra, lo staff e i tifosi mi hanno accolto con gentilezza e amore. Non posso che essere grata.

I tre anni a Roma sono stati pieni di incontri meravigliosi, addii, esperienze… tutto ciò mi ha fatto crescere sia come persona che come calciatrice. Ho amato ogni momento in cui abbiamo vinto e gioito insieme alle mie compagne, allo staff e ai tifosi. Per vivere quei momenti ho lottato con tutte le mie forze per tre anni. Questa stagione non siamo riusciti a raggiungere i risultati che volevamo, e provo tanta frustrazione e dispiacere. Ma nonostante tutto, voi tifosi avete sempre creduto in noi e ci avete sostenuto. Grazie di cuore.

Il tempo trascorso a combattere insieme a giocatrici straordinarie, allo staff e ai tifosi meravigliosi in una squadra come la Roma resterà per sempre un tesoro per me. Non posso che essere riconoscente per aver avuto l’opportunità di giocare in una squadra così straordinaria come l’AS Roma nella mia carriera calcistica. Grazie di cuore per questi tre anni. Forza Roma sempre".