Femminile, nasce la Serie A Women's Cup: al via il 24 agosto. Il campionato inizia il 5 ottobre (COMUNICATO)

Il ritorno in campo della Roma Femminile si avvicina e la FIGC ha annunciato le date dell'inizio delle competizioni: il campionato partirà il 5 ottobre, mentre il 24 agosto andrà in scena la prima edizione del nuovo torneo 'Serie A Women's Cup'. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Consiglio Federale riunito ieri ha approvato i format delle competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie A inizierà domenica 5 ottobre, quello di Serie B domenica 7 settembre.

SERIE A WOMEN'S CUP

La novità, come ratificato dal Consiglio Federale del 15 aprile scorso, è l'istituzione di una nuova competizione, che prenderà il nome di Serie A Women's Cup, a cui parteciperanno le 12 squadre iscritte alla Serie A 2025-26.

La Serie A Women's Cup, che avrà inizio domenica 24 agosto, si articolerà in due fasi successive: nella prima, le 12 squadre - cui verrà assegnata una posizione in una graduatoria in base al piazzamento nella stagione 2024-25 che determinerà le diverse fasce del sorteggio - saranno suddivise in tre gironi da 4, con tre giornate di gara, seguite da una Final Four con semifinali e finale in gara unica a cui accederanno le vincenti dei tre gironi e la miglior seconda.

COPPA ITALIA PRIMAVERA

Dopo la prima edizione, disputata con un formato sperimentale e con partecipazione facoltativa, dalla stagione 2025-26 alla Coppa Italia Femminile Primavera - che avrà inizio il 19 ottobre - prenderanno parte tutte le 12 squadre iscritte al campionato di Serie A. Anche in questo caso, come nel caso della Serie A Women's Cup, le 12 squadre saranno inserite in tre gironi da quattro, con le prime classificate di ciascun raggruppamento e la migliore seconda che accederanno alle semifinali".

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE