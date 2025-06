Champions League Femminile: Roma sorteggiata in semifinale contro l’Aktobe

L’urna di Nyon ha sorteggiato l’avversaria della Roma Femminile per le semifinali dei playoff di Champions League. Le giallorosse affronteranno le kazake dell’Aktobe. In caso di vittoria, poi, la finale sarà contro una tra Sparta Praga e Nordsjaelland. L’esordio ci sarà il 27 agosto, mentre l’eventuale finale è in programma per il 30.

?️ Ecco il tabellone completo del Round 2 di @UWCL In caso di successo contro l’Aktobe, affronteremo la vincente tra Sparta Praga e Nordsjaelland#ASRomaFemminile pic.twitter.com/Kv46Hvm12R — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) June 24, 2025