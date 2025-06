Calciomercato Roma Femminile, idea triplo scambio: Bergamaschi alla Roma, Glionna all'Inter, Pavan alla Juventus

Unacomplessa idea di mercato potrebbe scuotere la Serie A Femminile, coinvolgendo tre dei top club del campionato. Secondo l'indiscrezione lanciata da Leonardo Frenquelli de Il Romanista, Roma, Juventus e Inter starebbero valutando un triplice scambio che, seppur formalmente composto da operazioni separate, andrebbe a legare il destino di tre giocatrici.

Nello specifico, l'operazione vedrebbe Benedetta Glionna salutare la Roma per trasferirsi all'Inter. Il club giallorosso, in cambio, accoglierebbe dalla Juventus la centrocampista Valentina Bergamaschi. A chiudere il cerchio sarebbe poi il passaggio di Matilde Pavan dalla stessa Inter alla Juventus.