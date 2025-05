Roma Femminile, Spugna: "Mi dispiace per la gente. Abbiamo pagato errori clamorosi"

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia per mano della Juventus, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato al termine del match:

Un risultato senza appello, cosa è successo?

"Abbiamo regalato tutto, troppo. In mezz’ora è finita la partita. Quando concedi tutto questo a una squadra come la Juventus che va forte, diretta, ha gamba, è normale che perdi la partita. Quest'anno è successo più volte quindi abbiamo pagato degli errori davvero clamorosi. In una finale non lo puoi commettere, non dobbiamo cercare colpevoli, dobbiamo analizzare e fare i complimenti della Juventus perché ha fatto una stagione straordinaria. Mi dispiace soprattutto per tutta questa gente che è venuta da Roma, per i nostri tifosi, perché sono i migliori tifosi che ci siano in Italia. Mi dispiace davvero tanto, sono rammaricato perché dovevamo fare meglio, dovevamo essere più attente, concrete e tecnicamente abbiamo sbagliato troppo".